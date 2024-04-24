Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı

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Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, konser maratonuna da devam ediyor. Son olarak Adana'da sahneye çıkan Levent, kanserle savaşan ablasını ağırladı.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren Haluk Levent, sahneye çıkardığı ablası Hicran Levent ile karşılıklı çiftetelli oynadı. Tedavisi devam eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıtan Levent, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" dedi.