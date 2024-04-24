Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı - Son Dakika
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Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı

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Başarılı şarkıcı Haluk Levent, Adana konserinde kanserle mücadele eden ablasını sahneye çıkardı. Ablasıyla sahnede karşılıklı çiftetelli oynayan Levent, "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık" dedi.

24.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:50
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Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, konser maratonuna da devam ediyor. Son olarak Adana'da sahneye çıkan Levent, kanserle savaşan ablasını ağırladı.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren Haluk Levent, sahneye çıkardığı ablası Hicran Levent ile karşılıklı çiftetelli oynadı. Tedavisi devam eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıtan Levent, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" dedi.

Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı

Haluk Levent, Ahbap, Adana, Sanat, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zuzu Cimşit: Sen çok güzel bir evlat arkadaş dost kardeş ve ahbapsın Haluk rabbi sana ve ailene sağlıklı uzun soluklu bir hayat nasip etsin İYLİK İYİDİR 42 0 Yanıtla
  • Ozgun Karpuz: Allah acil şifalar versin inşallah 21 0 Yanıtla
  • Hasan Balta: Rabbim Sağlık Sıhhat versin Ablana… inşallah En kısa zamanda sağlıklı Olarak Kurtulur… 1 0 Yanıtla

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