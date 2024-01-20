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Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan - Son Dakika
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Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan

Haluk Levent geçtiğimiz hafta Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade özleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı. Hasan Can Kaya ile ortak ev aldıklarını söyleyen Levent, eşyaları da Melek Mosso'nun karşılayacağını duyurdu.

Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir\'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso\'dan
20.01.2024 - 04:33,  Güncelleme: 05:57
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AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, şehit Müslüm Özdemir'in depremzede ailesine verdiği ev sözünü tuttu. Levent, aileye 2+1 dairenin anahtarını teslim ettiklerini, eşyaların da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını söyledi.
DEPREMDE EVLERİ YIKILMIŞTI

12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı.

Haluk Levent sözünü tuttu! Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan

"EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM" DEMİŞ

Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin komşularından Nazire Keskin, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu.

Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuşmuştu.

Haluk Levent sözünü tuttu! Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan

"ANNEMİZE EV ALACAĞIZ"

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, konserinden elde edilen gelirle Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını belirterek; "Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin ev hakkı mevcut.

Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" demişti.

Haluk Levent sözünü tuttu! Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan

EV SÖZÜNÜ TUTTU

Haluk Levent, Hasan Can Kaya ile birlikte Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını duyurdu. Levent, evin eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını söyledi.

Haluk Levent sözünü tuttu! Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan

ÇİFTE STANDARDA SİTEM ETTİ

Haluk Levent, yas günlerinde çifte standart yapıldığını belirterek sitemde bulundu. Levent, sitemini şöyle dile getirdi: İçimdekileri söyleyeyim: Bunu aşamadık ülkece. Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda.

İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor. 16 - 17 kişilik müzik ekibinin alın terinden o bölgedeki esnafa kadar. Sonra ben bir karar aldım. Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım.

Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim. Bu böyle devam etti. Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir'in ailesini aradım. Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm. Aileye sordum.

Onlar da Kahramanmaraş Valiliği'nin ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler. Ben de "Madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz" dedim. ve ev teklifinde bulundum.

Kabul ettiler. Hasan Can Kaya da 'Ağabey, yarısını ben karşılarım' dedi. ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar.

Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik. Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar. Bölgede AHBAP gönüllülerine bu konuda desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valimiz sayın Mükerrem Ünlülere, güzel indirim yapan ev sahibine, emlak komisyonu almayan emlakçı Taner Barışık'a, ev için "Nasıl destek olabilirim?" diye yazan sanatçı, dizi oyuncusu ve spor dünyasından her arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum. Tüm konu tüm açıklığı ile böyle arkadaşlar. Bilginize..."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldı, eşyalar da Melek Mosso'dan - Son Dakika


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