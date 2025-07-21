Hamdi Alkan\'dan sürpriz karar! Dördüncü kez evlilik yolunda

58 yaşındaki ünlü yönetmen Hamdi Alkan, yeniden evlilik hazırlığı yapıyor. Daha önce iki kez oyuncu Canan Hoşgör, ardından şarkıcı Selen Görgüzel ile evlenen Alkan'ın, bu kez kalbini bir doktora kaptırdığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre, Alkan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu doktor Dicle Çelik ile evlilik planları yapıyor. Geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başladıkları konuşulan çiftin, yakın çevresine düğün hazırlıklarından söz ettikleri öne sürüldü.

DAHA ÖNCE ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Hamdi Alkan'ın ilk evliliği, çocuklarının annesi olan oyuncu Canan Hoşgör ile olmuştu. İkili, iki kez evlenip boşanmış, son olarak 2012 yılında yollarını tamamen ayırmıştı. Bu evlilikten Zeynep ve Ayşe Alkan adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Alkan, 2014 yılında ise şarkıcı Selen Görgüzel ile nikâh masasına oturmuştu. Magazin gündeminde sıkça yer alan çift, 2022 yılında yalnızca 10 dakika süren bir duruşmada evliliklerini sonlandırmıştı.

Yeni birlikteliğiyle bir kez daha gündeme gelen Hamdi Alkan'ın, bu yaz dördüncü kez evleneceği magazin kulislerinden konuşuluyor. Çıkan iddiaların ardından Alkan cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.