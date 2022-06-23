Hamile Olduğunu Açıklamıştı... Kötü Haberi Duyurdu - Son Dakika
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Hamile Olduğunu Açıklamıştı... Kötü Haberi Duyurdu

23.06.2022 17:21
Hamile Olduğunu Açıklamıştı... Kötü Haberi Duyurdu

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Namlı'dan kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla sevenlerini korkuttu. Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü sunucu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"BEBEĞİM VE BEN GAYET İYİYİZ"

Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi.

Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemim olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler."

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Nur Tuğba Algül başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerasına başladı ve Haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor 'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin iki çocukları vardır.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hamile Olduğunu Açıklamıştı... Kötü Haberi Duyurdu - Son Dakika

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