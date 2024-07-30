Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı - Son Dakika
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Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı

Dün yaptığı paylaşımla hamile olduğunun müjdesini veren başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bebek beklediği için yeni sezonda yer alacağı için İşgal Günlerinde Aşk dizisinde yer alamayacak. Atagül'ün yerine yeni oyuncu arayışına başlandı.

30.07.2024 07:55
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Fatih Harbiye dizisinin setinde tanıştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncu Neslihan Atagül anne olacağının müjdesini verdi. Bebek bekleyen oyuncu, el sıkıştığı İşgal Günlerinde Aşk'ta oynayamayacak.

YENİ KADIN BAŞROL ARAYIŞI BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım'ın yeni sezondaki iddialı işlerinden İşgal Günlerinde Aşk'ta sürpriz bir gelişme oldu ve Neslihan Atagül'ün yaklaşık 3 aylık hamile olması bütün planları değiştirdi. Ay Yapım'ın 1918 yılında geçen dizisinin başrol oyuncusunda hamilelik müjdesi gelince yeni kadın başrol arayışlarına başlandı.

Senaristliğini Yılmaz Şahin'in, yönetmenliğini Nadim Güçlü'nün yapacağı dizi 1918 yıllarında geçecek. Binbaşı Ekrem ve Rus Vera'nın aşkını anlatacak dizi, 2025 yılına damga vurmayı hedefliyor.

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı

BEBEK BEKLİYOR

Bir süredir hamilelik iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu, Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşıma "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.

Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı

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Son Dakika Magazin Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı - Son Dakika

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