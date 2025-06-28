Dizi ve film oyuncusu Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Bodrum'da tatilini sürdürdüğü sırada paylaştığı bir kare ile gündem oldu.Hande Doğandemir, Bodrum'a tatile gelen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile karşılaştı. Güzel oyuncu, Salah ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi ve bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o kare;
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti.
Son Dakika › Magazin › Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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