Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! - Son Dakika
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Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması!

13.06.2022 23:20
Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması!

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için Erçel ""Hayatımda kimse yok. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

Kerem Bürsin ayrılığının ardından oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.

HAYATIMDA KİMSE YOK!

Bugün TV100 kameraları tarafından görüntülenen ve muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını cevaplayan Hande Erçel "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması!
Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Tuğçe Açıkgöz, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Marmaris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! - Son Dakika

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