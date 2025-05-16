Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oyuncunun özel davetlerde tek başına yer alması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirirken Erçel haberleri yalanlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Paris dönünü havalimanında basın mensuplarına konuşan güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında olmamasına, 'Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz' diye konuşmuştu.

CESUR TERCİH

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 78.'si düzenlenen dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali, yine yıldızların geçidine sahne oldu. Bu yıldızlardan biri de güzelliği ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçeloldu.

Hande Erçel, kırmızı halıdan hemen önce kaldığı otelin denize nazır balkonunda derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle boy gösterdi. Derin göğüs ve bacak yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle poz veren Hande Erçel gözleri kamaştırdı.