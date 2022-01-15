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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme! - Son Dakika

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme!

15.01.2022 19:16
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkı tam gaz sürüyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in oynadığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde bir ilk yaşandı.

ROMAN OLARAK BASILDI

85 ülkede izleyiciyle buluşan yapım, yayınlandığı İtalya'da kitap haline getirildi. Dizinin sevilen iki kahramanı Eda ve Serkan'ın aşkı İtalya'daki bir yayınevi tarafından roman olarak basıldı.

18 OCAK'TA SATIŞA SUNULACAK

'Love Is In The Air' isimli kitap, 18 Ocak'tan itibaren İtalya'daki tüm kitabevlerinde satışa çıkacak. Ayrıca e-kitap olarak da sunulacak.

Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birlikte olan Kerem Bürsin, reklam ilişkisi yaşadıklarına dair çıkan haberlere cevap verdi.

"FİLTRESİZ VE DOĞAL BİR İLİŞKİ"

Bürsin, "İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUK İSTERİM AMA..."

Çocuk isteğini yineleyen Bürsin, "Keşke çok çok isterdim. En büyük hayallerimden biri bacağımda, kafamda, kolumda çocuklarım olsun ama dediğim gibi insanlığın gidişatıyla ilgili endişelerim var maalesef" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme!

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Kerem Bürsin, Hande Erçel, İtalya, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i şok eden gelişme! - Son Dakika Magazin


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