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Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika

Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

20.10.2021 13:43

Sunduğu bahis programında partneriyle yakınlaştığı görüntülerle haber olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Fotoğrafa telefonu ters çevirerek bakılmasını isteyen Sarıoğlu'na takipçilerinden "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumu yağdı.

Dans videosundan dolayı Habertürk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.

"TELEFONU TERS ÇEVİRİN"

Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Hande Sarıoğlu, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği poza "Telefonu ters çevirin" notunu yazdı. Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yapan onlarca kişi ise "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumunu yaptı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

PARTNERİNİN AYAĞINI OKŞAMIŞTI

Sports Digitale YouTube kanalında program yapan Hande Sarıoğlu ile partneri Ertan Süzgün'ün geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde ilginç anlar yaşamıştı. Sarıoğlu'nun ayağını okşayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırmıştı. Sarıoğlu ise "Bana mı yürüyorsun?" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Hande Sarıoğlu, Medya, Dans, Kalp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika
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