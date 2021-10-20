Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

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Hande Sarıoğlu'ndan cesur dekolteli poz! Her gören aynı yorumu yaptı

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Dans videosundan dolayı Habertürk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.

"TELEFONU TERS ÇEVİRİN"

Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Hande Sarıoğlu, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği poza "Telefonu ters çevirin" notunu yazdı. Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yapan onlarca kişi ise "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumunu yaptı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

PARTNERİNİN AYAĞINI OKŞAMIŞTI

Sports Digitale YouTube kanalında program yapan Hande Sarıoğlu ile partneri Ertan Süzgün'ün geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde ilginç anlar yaşamıştı. Sarıoğlu'nun ayağını okşayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırmıştı. Sarıoğlu ise "Bana mı yürüyorsun?" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.