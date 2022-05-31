Hande Soral'dan Oğluyla İlk Paylaşım! İşte Ali Bebek

Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci çiftinin en mutlu günü... Hande Soral, dün saat 19.50'de anne oldu. Erkek çocuk sahibi olan çift, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.

Soral'ın doktoru, "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

Ünlü çiftin hayranları bebeğin fotoğrafını gösterip göstermeyeceklerini merakla bekledi. Sonunda hastane odasından Hande Soral oğlu Ali ile ilk pozlarını "Hoş geldin oğlum" notu ve kalp emojisi ile paylaştı. Soral'ın instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorumlar almaya başladı.

Bu arada teyze olan Bensu Soral da yeğeni ile ilk pozunu instagram hesabından verdi. Soral, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" notuyla aşağıdaki paylaşımı yaptı.