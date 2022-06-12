Hande Yener'den Güldüren Kıyafet Esprisi

Türk pop müziğinin en stil ikon kadın sanatçısı olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Hande Yener kendi seçimi ile stilleştirdiği "jacquemus "markalı neon yeşil bol kesim takım elbisesiyle ters köşe yaptı.

Konserinde kapalı bir kıyafet seçen Yener; bugün kıyafetimi kendim seçtim. Sahnede kıyafet çok önemli değil mi? şeklindeki esprili sorusuna hayranları gülerek cevap verdi. Kozmik enerji terapisine başladığını açıklayan Yener; kozmik enerjimle karşınızdayım. Bu enerjiyle sizlerle aynı frekansta buluşmak büyük mutluluk. Kozmik annem olan dünyaca ünlü soprano Didem Balık'a bu özel enerji için çok teşekkür ederim dedi. Sevgilisi Misha'yı işaret eden Yener 'Sevgilim de burada ve benim ilk önceliğim olan işime, sizlere olan sevgime gösterdiği büyük saygısı için sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ederim.22 yıldır benim ilk önceliğim sizler oldunuz dedi.

Boğaz gezintisi yapan özel bir gemiden yapılan tezahüratlara karşılık veren Yener, siz de buradan çok güzel görünüyorsunuz sözleriyle karşılık verdi. Büyük tezahüratlar karşısında seyircilerin yanına inen Yener ayakta alkışlanırken binlerce kişiden oluşan dev korosu ile birlikte şarkılarını seslendirdi. Yener ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yoğun ilgisinden izdiham yaşandı. Yener'i izlemeye gelenler arasında Sevgilisi Misha, oğlu Çağın Kulaçoğlu, Berksan, Fikri Karayel vardı.