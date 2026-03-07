Hande Yener\'e soruşturma! İfadeye çağırıldı

Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında bir konserinde seyircilerin söylediği slogana eşlik ettiği iddiasıyla "Anayasal düzeni hedef almak" ve "Cumhurbaşkanına Hakarete" suçundan soruşturma başlatıldı. Yener, ifadeye çağırıldı.
