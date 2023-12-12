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Hasan Can Kaya Avrupa Turnesine Başladı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya Avrupa Turnesine Başladı

Çok Aşk filminin vizyona girmesinin ardından yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, Almanya'da gerçekleştirdiği gösterilerle hayranlarına kahkaha dolu anlar yaşattı. 2024 yılında da Avrupa'da birçok şehirde sahne alacak.

Hasan Can Kaya Avrupa Turnesine Başladı
12.12.2023 - 19:13,  Güncelleme: 19:15
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'Çok Aşk' filminin vizyona girmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu.

Uzun süredir aldığı talepler sonucunda kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturan komedyen, 2024 yılında da devam edecek turnesinin ilk ayağını gerçekleştirdi.

Biletleri haftalar öncesinden tükendi

Hasan Can Kaya, 'Stand-Up Party' adını taşıyan şovuyla önce Almanya'da sahnedeydi. Stutgart, Berlin, Mannheim, Bochum ve Münih'te 5 gösteri yapan ünlü komedyenin gösterisinin biletleri haftalar öncesinden tükendi.

Her bir salonda binlerce hayranıyla buluşan Hasan Can Kaya'nın şovu izleyenlere kahkaha şöleni yaşattı.

Ünlü komedyenin gösterisini izlemek isteyen fakat kendi şehirlerinde bilet bulamayan hayranları bile farklı şehirlerden gelerek gösteriyle buluştu.

Hasan Can Kaya 2024 yılında da Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: Magazinkolik
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