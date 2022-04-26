Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı

26.04.2022 19:34
Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı

Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen özel söyleşide gençlerle bir araya geldi. Ünlü komedyene, 'Kariyer Onursal Ödülleri'nde layık görüldüğü 'Yılın En Beğenilen Talk Show Programı' ödülü de takdim edildi.

Hasan Can Kaya, genç hayranlarıyla üniversite buluşmalarına devam ediyor. Bugüne kadar ODTÜ, İTÜ, Galatasaray, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri'nin de aralarında bulunduğu 10 farklı üniversiteden ödül alan Hasan Can Kaya, bu kez Kültür Üniversite'sinde gençlerle bir araya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü'nün düzenlediği söyleşide üniversite gençliği ile sohbet eden Hasan Can Kaya, salonu dolduran yüzlerce hayranının merak ettiği soruları yanıtladı.

"EN BÜYÜK FANTEZİM İNGİLİZCE STAND-UP"

Öğrencilerle kariyer ve gelecek planları hakkında konuşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya gençlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Öğrencilerin Konuşanlar program formatındaki soruları da yönelttiği Hasan Can Kaya, "En büyük fantezin ne?" sorusuna "En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü komedyen, söyleşi sonrasında 'Konuşanlar' programıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 'Kariyer Onursal Ödülleri'nde layık görüldüğü 'Yılın En Beğenilen Talk Show Programı' ödülünü de aldı.

Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı
Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı
Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı

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Kültür Üniversitesi, Hasan Can Kaya, Üniversite, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı - Son Dakika


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