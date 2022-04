Hasan Can Kaya En Büyük Fantezisini Açıkladı - Son Dakika

Hasan Can Kaya, genç hayranlarıyla üniversite buluşmalarına devam ediyor. Bugüne kadar ODTÜ, İTÜ, Galatasaray, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri'nin de aralarında bulunduğu 10 farklı üniversiteden ödül alan Hasan Can Kaya, bu kez Kültür Üniversite'sinde gençlerle bir araya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü'nün düzenlediği söyleşide üniversite gençliği ile sohbet eden Hasan Can Kaya, salonu dolduran yüzlerce hayranının merak ettiği soruları yanıtladı.

"EN BÜYÜK FANTEZİM İNGİLİZCE STAND-UP"

Öğrencilerle kariyer ve gelecek planları hakkında konuşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya gençlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Öğrencilerin Konuşanlar program formatındaki soruları da yönelttiği Hasan Can Kaya, "En büyük fantezin ne?" sorusuna "En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü komedyen, söyleşi sonrasında 'Konuşanlar' programıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 'Kariyer Onursal Ödülleri'nde layık görüldüğü 'Yılın En Beğenilen Talk Show Programı' ödülünü de aldı.