CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı - Son Dakika
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Politika

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldı. Kurultay öncesi CHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözler şimdi, kurultayda genel başkanlığa aday olacak isimlere çevrildi. Kurultayda Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'in aday olacağı ifade edildi.

04.04.2025 08:17
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir iddia ortay attı.

2 İSİM ÖNE ÇIKTI

Yarkadaş, kurultay sürecinde öne çıkan isimleri açıklayarak CHP'de genel başkanlık için adaylık hazırlığı yapan iki ismin ön plana çıktığını belirtti. Bunlardan birinin eski milletvekili Müslim Sarı, diğerinin ise bir dönem CHP milletvekilliği yapan Berhan Şimşek olduğunu söyledi. Yarkadaş, "Müslim Sarı, büyük ihtimalle cumartesi günü adaylığını açıklayacak. Bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Kurultay süreciyle ilgili net bir mesaj vermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
Müslim Sarı

BERHAN ŞİMŞEK ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Yarkadaş, Berhan Şimşek'in de adaylık konusunu değerlendirdiğini ve partideki bazı isimlerle temas halinde olduğunu aktardı. Ancak Şimşek'ten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
Berhan Şimşek

"KILIÇDAROĞLU ZATEN KABUL ETMEYECEKTİ"

Barış Yarkadaş ayrıca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi. Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu ve arkadaşlarını hedef almıyor. Eğer İmamoğlu'na karşı bir tavrı olsaydı, neden onu ziyaret etmeye gitsin? Kaldı ki, Kemal Bey kayyum olmayı zaten hiçbir zaman kabul etmeyecekti" dedi.

"518 DELEGE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTİYOR"

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, "Bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel\'e iki rakip çıktı

Berhan Şimşek, Müslim Sarı, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Karakuş:
    Ölümüne Erdoğan 24 24 Yanıtla
  • Anıl Yılmaz:
    Yalan dolan işler. 30 5 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Siyasal alevi ali mahir neden aday olmamış, ülkeyi karıştırmak chp yi katıştırmaktan daha mı kolay? 19 4 Yanıtla
  • 240778Fe:
    518 aktrol, bir de Barış Yarkadaş 519 eder. Kaç para ederler derseniz 5 kuruş 6 11 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    BEN KEMAL GELİYORUM, 6 4 Yanıtla
  • Szka788304:
    tiksiniyorum artık yemin ederim bizim ülkenin kaderi ne liyakat bıraktılar ne devlet adamlığı suç sıradanlaştı suçludan farksız hareketler anarşik işler kim kamu malına zarar verir polis karşısında hak aradığını iddia ediyorsa bilinki yanlıştadır yanlıştır 5 2 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    CHP Kendi İçinde Tükeniyor. CHP’de kurultay yaklaşırken yine bildik sahneler yaşanıyor: Aday enflasyonu, hizipler arası gerilim ve bitmek bilmeyen koltuk savaşları. Özgür Özel’le başlayan taze bir hareketlenme, içeriden gelen hamlelerle zedeleniyor. Parti, iktidar alternatifi üretmek yerine enerjisini iç mücadelelere harcıyor. Bu yaklaşım, seçmenin güvenini sarsarken, toplumsal muhalefetin önünü de kesiyor. CHP, dış tehditlerden çok iç kargaşadan zarar görüyor. 5 1 Yanıtla
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