CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel\'e iki rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir iddia ortay attı.

2 İSİM ÖNE ÇIKTI

Yarkadaş, kurultay sürecinde öne çıkan isimleri açıklayarak CHP'de genel başkanlık için adaylık hazırlığı yapan iki ismin ön plana çıktığını belirtti. Bunlardan birinin eski milletvekili Müslim Sarı, diğerinin ise bir dönem CHP milletvekilliği yapan Berhan Şimşek olduğunu söyledi. Yarkadaş, "Müslim Sarı, büyük ihtimalle cumartesi günü adaylığını açıklayacak. Bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Kurultay süreciyle ilgili net bir mesaj vermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Müslim Sarı

BERHAN ŞİMŞEK ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Yarkadaş, Berhan Şimşek'in de adaylık konusunu değerlendirdiğini ve partideki bazı isimlerle temas halinde olduğunu aktardı. Ancak Şimşek'ten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Berhan Şimşek

"KILIÇDAROĞLU ZATEN KABUL ETMEYECEKTİ"

Barış Yarkadaş ayrıca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin de dikkat çeken sözler söyledi. Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu ve arkadaşlarını hedef almıyor. Eğer İmamoğlu'na karşı bir tavrı olsaydı, neden onu ziyaret etmeye gitsin? Kaldı ki, Kemal Bey kayyum olmayı zaten hiçbir zaman kabul etmeyecekti" dedi.

"518 DELEGE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTİYOR"

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, "Bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.