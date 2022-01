Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyor. Hasan Can Kaya'nın programı olan Konuşanlar, yayın hayatına ilk Youtube ile başlamış daha sonra Acun Ilıcalı'nın olan Exxen dijital platformuna geçmiştir. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Konuşanlar, Exxen platformundan izlenmektedir. Konuşanlar programı sunucusu Hasan Can Kaya seyirciler tarafından büyük ilgi görmektedir. Ünlü komedyen Konuşanlar programı sayesinde izleyicinin büyük sevgisini topladı. Hasan Can Kaya kimdir? Konuşanlar programın sunucusu Hasan Can Kaya kim? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında Güngören, İstanbul'da doğmuş Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. Hasan Can Kaya'nın programı olan Konuşanlar, yayın hayatına ilk Youtube ile başlamış daha sonra Acun Ilıcalı'nın olan Exxen dijital platformuna geçmiştir. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Konuşanlar, Exxen platformundan izlenmektedir.

