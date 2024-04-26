Hasan Can Kaya Sakatlık Sonrası Taburcu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hasan Can Kaya Sakatlık Sonrası Taburcu Oldu

Hasan Can Kaya Sakatlık Sonrası Taburcu Oldu

Komedi dünyasının sevilen sanatçılarından Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde futbol oynarken sakatlandı. Omuzunda kırık tespit edilen Kaya, başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi ve dün taburcu oldu. İyileşme sürecinde ailesine ve projelerine zaman ayıracak olan sanatçı, ertelediği gösterilerin yeni takvimini yakında duyuracak.

26.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedi dünyasının en sevilen sanatçılarından Hasan Can Kaya geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti.

Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen başarılı komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, dün taburcu oldu. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten sanatçı kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Yaşadığı talihsiz sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı tüm gösterilerin biletleri haftalar öncesinde satılan ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

Kaynak: Magazinkolik

Hasan Can Kaya, Operasyon, Futbol, Sanat, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya Sakatlık Sonrası Taburcu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Can Kaya Sakatlık Sonrası Taburcu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement