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Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş - Son Dakika

Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş

26.11.2021 14:34

Konuşanlar programıyla üne kavuşan Hasan Can Kaya, Bandırma'da üniversite okuyan bir izleyicisiyle konuştuğu esnada "Bandırma'da niye sessiz sakin bir hayat arıyorsun?" diye sordu. Kaya'nın videosunun ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Bandırma Belediyesi "Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" ifadesine yer verdi.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programı geniş bir izleyici kitlesine ulaşınca Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, esprileriyle gündem olmaya devam ediyor. Kaya, programında Bandırma'da okuyan bir öğrenci ile sohbet edince Belediye'den jet yanıt geldi.

BELEDİYE'DEN JET YANIT

Bandırma'da üniversite okuyan seyirci, "Bandırma'nın üniversitesi güzel. Sessiz sakin bir ortam var" dedi. Bandırma'da üniversite olmasına şaşıran Kaya ise "72 yaşında mısın niye sakin sessiz bir yer arıyorsun?" diyerek karşılık verdi.

Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine Bandırma Belediyesi'nden cevap gecikmedi. Diyaloğun videosunu Twitter hesabından paylaşarak Kaya'nın sürekli "Bebiş" demesine gönderme yapan Belediye, "Bandırma Türkiye'nin en genç üniversitesine sahipken, aynı zamanda büyük bir tarihe, kültüre, kısacası bir kente dair her şeye sahip... Her yaştan insana mutluluk ve huzur veren güzel Bandırmamızı yakından tanıtmak için seni de bekleriz bebiş" yazdı.

Hasan Can Kaya, Üniversite, Twitter, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Uğur As: Bunun yaptığına espri demek doğru olmaz, bunun yaptığı ahlaksızlıktan başka bir şey değil, konuları da aynı nerede ar damarı çatlamış varsa orada, bunun konuklarına söylediklerini sokaktaki herhangi bir insan söylemiş olsa tacizden yargılanır, ama toplumda bunun gibi omurgasızlar itibar görüyor işte adıda komedyen oluyor malesef Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş - Son Dakika
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