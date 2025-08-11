Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi - Son Dakika
11.08.2025 10:23
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, yeni sezon öncesi tatil için gittiği Bodrum'da sıcak havanın keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. Plajda şezlongda güneşlenip denizin tadını çıkaran Kaya, yanındaki kız arkadaşıyla samimi anlar yaşadı. İkilinin keyifli halleri, aşk iddialarını güçlendirdi.

YouTube'da proje olarak başlayıp 2021'de Acun Ilıcalı'nın dijital platformu EXXEN'e transfer olan "Konuşanlar", yıllardır dijitalin en çok izlenen programları arasında yer aldı. Hasan Can Kaya'nın kariyerinde büyük bir sıçrama yaratan yapım, milyonlarca izleyicinin EXXEN'e üye olmasının da başlıca sebebi oldu.

AYRILIK FISILTISI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda kulislerde dolaşan "Konuşanlar"ın yeni sezonda EXXEN'de olmayacağı iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü komedyen, sessizliğini bozarak bu iddiaları doğruladı. Yeni sezonda başka bir platformda izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Kaya, "yeni adres" konusunda ise şimdilik ketum kaldı.

BODRUM'DA SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ

Yeni sezon öncesi tatilde enerji toplayan Hasan Can Kaya, Bodrum'da Gazete Magazin objektifine takıldı.

Sıcak havanın tadını çıkaran komedyen, şezlongda güneşlenirken kız arkadaşıyla samimi şekilde sohbet ederken görüntülendi. Güneşlenme ve deniz keyfi yaptığı anlar, yeni aşk iddialarını da gündeme taşıdı.

