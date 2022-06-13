EXPO Amfi Tiyatroda yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce Hataylı, Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Güçlü sesi ve sahne performansı ile geniş hayran kitlesine sahip şarkıcı, geçmişten günümüze unutulmaz şarkılarını seslendirirken konser alanını dolduran hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA

Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hatay'da Yaşar rüzgarı esti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.