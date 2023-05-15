Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakarak Meclis dışı kalan Barış Atay: Başımızı eğmek yok

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hatay'daki yerini Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay'a bırakan Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Barış Atay, aday olduğu Antalya'da seçilemedi. Meclis'e giremeyen Atay, sessizliğini bozdu.

"BAŞIMIZI EĞMEK YOK, HALA AYAKTAYIZ"

14 Mayıs seçimlerinde sonucu merakla beklenen illerden biri de Antalya. 27. dönem Hatay milletvekili Barış Atay, 2023 seçimlerinde Antalya'da Türkiye İşçi Partisinin ikinci sıra adayı oldu. 74,626 oy alan Türkiye İşçi Partisi, Antalya'da milletvekili çıkaramadı. TBMM'ye giremeyen oyuncu Barış Atay, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Başımızı eğmek yok! Kimse mücadelenin kolay olacağını söylemedi! Hala ayaktayız, hala inanıyoruz. Beraber bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Er ya da geç" dedi.