Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu - Son Dakika
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Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu

03.03.2022 15:26
Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu

Ünlülerin yakın dostu olan turizmci Ali Baran Numanoğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Numanoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. İşte detaylar...

1984-1999 Yılları arasında Ürgüp Belediye Başkanı olarak görev yapan Rıfat Kürşat Numanoğlu'nun 44 yaşındaki oğlu Ali Baran Numanoğlu, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Numanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Ali Baran Numanoğlu'nun ani ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Sezen Aksu, Seda Bakan, Demet Şener, Jessica May, Ceren Moray, Pınar Altuğ Atacan ve Seda Güven gibi tanınmış isimler Numanoğlu'nun vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade ettiler.

Ali Baran Numanoğlu'nun cenaze bilgileri önümüzdeki saatlerde netleşecek.

ALİ BARAN NUMANOĞLU KİMDİR?

Ali Baran Numanoğlu kimdir, nereli, neden öldü; Ali Baran Numanoğlu, 1984-1999 Yılları arasında Ürgüp Belediye Başkanı olarak görev yapan Rıfat Kürşat Numanoğlu'nun oğludur. Ali Baran Numanoğlu turizm sektöründe faaliyet gösteriyordu. 2022 yılı itibarıyla 44 yaşındaydı. Ali Baran Numanoğlu'nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu
Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu
Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu
Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu

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Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Koronavirüs, Ali Baran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Belli Oldu - Son Dakika


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