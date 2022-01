Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor

Bir süredir İtalya'da bulunan ve burada geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman'dan, hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'YE GELECEK

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye pazarında yeni projelere imza atmaya hazırlanan Disney Plus, Can Yaman ile de anlaşma imzaladı. Yeni bir projede rol alacak olan ünlü oyuncu, şubat ayında Türkiye'ye gelecek. Çekimler için uzun bir süre Türkiye'de kalacak olan oyuncunun nasıl bir karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu. Çekimlerine bu yıl içerisinde başlanacak olan projenin Ay Yapım imzası taşıyacağı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar senaristliğini ise Kerem Deren'in yapacağı öğrenildi.