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Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika

Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor

24.01.2022 11:53
Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor

Son olarak Dolunay dizisiyle ekranlarda olan Can Yaman, uzun süredir İtalya'daydı. Oyuncu Can Yaman, yeni proje için Disney Plus ile anlaştı. Türkiye pazarına açılan Disney Plus'un Can Yaman'lı yeni projesi, yakında sete çıkacak.

Bir süredir İtalya'da bulunan ve burada geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman'dan, hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'YE GELECEK

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye pazarında yeni projelere imza atmaya hazırlanan Disney Plus, Can Yaman ile de anlaşma imzaladı. Yeni bir projede rol alacak olan ünlü oyuncu, şubat ayında Türkiye'ye gelecek. Çekimler için uzun bir süre Türkiye'de kalacak olan oyuncunun nasıl bir karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu. Çekimlerine bu yıl içerisinde başlanacak olan projenin Ay Yapım imzası taşıyacağı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar senaristliğini ise Kerem Deren'in yapacağı öğrenildi.

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Disney Channel, Can Yaman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika
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