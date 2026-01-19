Hayrettin'in programında yaşanan bir olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Program sırasında Kadıköy Boğası'nın eline yanlışlıkla tükürülmesi üzerine yaşanan gerginlik, salonu terk etmesiyle sonuçlandı.
Kadıköy Boğası'nın tepkisi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hayrettin, "Sabahtan beri burada ağzımıza o..ruyorsun bir şey demiyoruz. Özür dilerim, sileyim mi?" diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı ancak bu sözler Kadıköy Boğası'nı sakinleştirmedi.
Son Dakika › Magazin › Hayrettin'e büyük şok: Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti - Son Dakika
