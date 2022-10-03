Hazine… KARA KOMİK BİR FİLM GELİYOR! - Son Dakika
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Hazine… KARA KOMİK BİR FİLM GELİYOR!

03.10.2022 20:37
Hazine… KARA KOMİK BİR FİLM GELİYOR!

Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaş ve Hasibe Eren'in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz'un oturduğu Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım'da sinemalarda.

Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir'de gerçekleşen filmde;

Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce İstanbul'a dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister.

Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut'un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir.

Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut'un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.

Güçlü kadrosu ve beklenmedik anlar yaşatan hikayesi ile Hazine 4 Kasım'da sinemalarda.

Hazine… KARA KOMİK BİR FİLM GELİYOR!

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Kaynak: Magazinkolik

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Nevşehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazine… KARA KOMİK BİR FİLM GELİYOR! - Son Dakika

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