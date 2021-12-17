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Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı - Son Dakika

Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı

17.12.2021 15:28
Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu bebek için gün sayıyor. Haziran'da evlenen çift anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. İşte hamile olan Ece Çeşmioğlu'nun son hali...

Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece Çeşmioğlu, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Bir kızı olacak olan güzel oyuncu, Instagram hesabından ilk kez karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti önümüzdeki aylarda bebeklerini kucaklarına alacak.

Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı
Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı

Geçen sezon final yaparak ekran macerasına son veren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, bu rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ölmez Blu TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisinin 2. sezonuna dahil olmuştu.

Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı

Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı - Son Dakika Magazin


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