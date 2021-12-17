Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı

Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece Çeşmioğlu, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Bir kızı olacak olan güzel oyuncu, Instagram hesabından ilk kez karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti önümüzdeki aylarda bebeklerini kucaklarına alacak.

Geçen sezon final yaparak ekran macerasına son veren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, bu rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ölmez Blu TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisinin 2. sezonuna dahil olmuştu.