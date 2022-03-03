Hemcinsiyle Evlenmişti... Bergen'in Galasına Damga Vurdular - Son Dakika

'Bergen' için Uniq İstanbul'da görkemli bir gala gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen film ilk kez seyirci karşısına çıkarken, gece sürprizli bir programa ev sahipliği yaptı.

'Bergen'in başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Arif Pişkin, Ahmet Kayakesen, Ali Seçkiner Alıcı ile yönetmenler Mehmet Binay ve M. Caner Alper kırmızı halıya filmin geçtiği dönemin ruhunu yansıtan filmdeki klasik otomobillerle gelerek galaya yoğun ilgi gösteren basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

"GÖNLÜMÜZÜ ORTAYA KOYDUK"

İlk sözü alan Farah Zeynep Abdullah, "Hepimiz çok heyecanlıyız, dört gözle bekliyorum. Umarım seversiniz, hakikaten gönlümüzü koyduk ortaya. Bergen'in sadece 'Acıların Kadını', 'Arabeskin Kraliçesi' olmadığını göstermek istedik.

Caz kulübünden başlayıp bambaşka bir müzikal yolculuğu olan Belgin Sarılmışer'in hikayesini anlatıyoruz aslında, Bergen olma hikayesini, bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Hayalleri olan, kısacık ömrüne çok şey sığdırmış bir kızın hayatını anlattık" diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

GALAYA DAMGA VURDULAR

Öte yandan galaya Bergen'in yönetmenliğini üstlenen Mehmet Binay ve Caner Alper damga vurdu.

2016 yılında Malibu'da evlenen Binay ve Alper, gece boyunca tüm gözleri üzerlerinde topladılar.

Zenne'nin yönetmenleri ve yapımcıları olarak tanınan Caner Alper ile Mehmet Binay, 2016 yılında Malibu'da evlenmişlerdi. Yönetmen Caner Alper ile meslektaşı ve ortağı Mehmet Binay'ın evlenmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

BERGEN KONUSU NEDİR?

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesi salonlarda seyircinin karşısına çıkıyor.

CANER ALPER KİMDİR?

Caner Alper, dört bireyli ailesinin ikinci çocuğu olarak 1970 yılında İzmir'de doğdu. Resim yapmayı, kukla oynatmayı ve dans etmeyi sevdiğini hatırlıyor. Liseyi İzmir Tu¨rk Koleji'nde tamamladıktan sonra gönu¨lsu¨z de olsa Endu¨stri Mu¨hendisliği'ne girdi ve mezun olmasına kendi bile şaşırdı.

Çocukluğunda başlayan tiyatro ve sinemaya ilgisini ortaokul ve lise yıllarında sahneye de çıkarak aşka dönu¨ştu¨rdu¨. Çok kitap okumaya, kısa hikayeler ve senaryolar yazmaya çalıştı. Çoğunu attı. Mu¨hendis olarak tekstil sektöru¨nde çalışmaya başlamadan önce restoranlarda kasiyerlik, tatil köylerinde animatörlu¨k, hava yollarında kabin memurluğu ve film alt yazı çevirmenliği yaptı. Yolun yarısından sonra sadece okumaya, yazmaya, belgesel ve uzun metraj film çekmeye yöneldi.

Henu¨z çekilmemiş on kadar senaryonun yanında Zenne (2012), Çekmeceler (2015), Lacrimosa (2020) filmlerini hem yazdı hem de Mehmet Binay'la birlikte yönetti. Bugu¨n Bizde Temizlik Var (2004) hikaye, Temiz Aile Çocuğu (2019) anı kitapları, Cam Boncuklar (2019), Senede Bir Gu¨n (2019) oyunlarının yanı sıra pek çok dergi ve gazeteye yazdı.

MEHMET BİNAY KİMDİR?

Mehmet Binay, Türk yönetmen, yapımcı ve yazar. 31 Ekim 1972'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.