Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu yıllar önce ayrılmış üyeleri de çeşitli meslek dallarına yönelmişti. Grubun eski solisti Yasemin Yürük ise kendini spora ve dansa verdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından dans ettiği anları yayınlayan Yürük, son olarak direk dansı yaptı.

FİZİĞİ MEST ETTİ

125 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cüretkar pozlarını paylaşan Yasemin Yürük, direk dans yaptığı anları yayınlayarak "Akyaka'da Pole yapmak ve böyle bir manzarada" ifadelerini kullandı. Spor ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden Yürük'ün kusursuz fiziği de takipçilerinden tam not aldı.