Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı - Son Dakika

Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı

Son Güncelleme: 26.08.2023 14:38

Yıllar önce şarkılarıyla müzik piyasasında fırtına estiren Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından bikinisiyle direk dansı yaptığı anları yayınladı. Formuna dikkat eden Yürük, kusursuz fiziği ve kıvraklığıyla görenler mest etti.

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu yıllar önce ayrılmış üyeleri de çeşitli meslek dallarına yönelmişti. Grubun eski solisti Yasemin Yürük ise kendini spora ve dansa verdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından dans ettiği anları yayınlayan Yürük, son olarak direk dansı yaptı.

FİZİĞİ MEST ETTİ

125 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cüretkar pozlarını paylaşan Yasemin Yürük, direk dans yaptığı anları yayınlayarak "Akyaka'da Pole yapmak ve böyle bir manzarada" ifadelerini kullandı. Spor ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden Yürük'ün kusursuz fiziği de takipçilerinden tam not aldı.

Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten bikinili direk dansı
Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten bikinili direk dansı
Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten bikinili direk dansı
Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten bikinili direk dansı

Yasemin Yürük, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı
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SON DAKİKA: Hepsi Grubu'nun eski solisti Yasemin Yürük'ten tanga bikinili direk dansı - Son Dakika
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