Hera Aslan\'dan müstakbel eltisi Beren Saat\'e övgü dolu sözler

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Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, müstakbel eltisi Beren Saat hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Aslan, Saat için "Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum" diye konuştu.

Uzun yıllardır Kenan Doğulu'nun kardeşi müzisyen Ozan Doğulu ile birlikte olan Hera Aslan, katıldığı bir programda müstakbel eltisi Beren Saat hakkındaki düşüncelerini anlattı.

"ÇOK NEZAKETLİ, KİBAR BİR KIZDIR"

Aslan, özel günlerinde ilk Beren Saat'in kendisine mesaj attığını, çok nazik ve kibar biri olduğunu söyleyerek "Özel günlerimde ilk Beren mesaj atar öyle söyleyeyim. Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum. Çok ince düşüncelidir. Hediyemi ilk o alır mesela" dedi.