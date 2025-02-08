Hera Aslan'dan müstakbel eltisi Beren Saat'e övgü dolu sözler - Son Dakika
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Hera Aslan'dan müstakbel eltisi Beren Saat'e övgü dolu sözler

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Ünlü müzisyen Ozan Doğulu ile ilişkisi olan Hera Aslan, katıldığı bir programda müstakbel eltisi Beren Saat'in çok nezaketli ve kibar biri olduğunu, özel günlerinde ilk onun kendisine mesaj attığını belirtti.

08.02.2025 13:37  Güncelleme: 13:48
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Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, müstakbel eltisi Beren Saat hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Aslan, Saat için "Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum" diye konuştu.

Uzun yıllardır Kenan Doğulu'nun kardeşi müzisyen Ozan Doğulu ile birlikte olan Hera Aslan, katıldığı bir programda müstakbel eltisi Beren Saat hakkındaki düşüncelerini anlattı.

"ÇOK NEZAKETLİ, KİBAR BİR KIZDIR"

Aslan, özel günlerinde ilk Beren Saat'in kendisine mesaj attığını, çok nazik ve kibar biri olduğunu söyleyerek "Özel günlerimde ilk Beren mesaj atar öyle söyleyeyim. Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum. Çok ince düşüncelidir. Hediyemi ilk o alır mesela" dedi.

Hera Aslan\'dan müstakbel eltisi Beren Saat\'e övgü dolu sözler

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Son Dakika Magazin Hera Aslan'dan müstakbel eltisi Beren Saat'e övgü dolu sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gürhan AKSOY:
    Bu haberi niye tekrar tekrar veriyorsunuz? Önemi çok yüksek diye mi ? 6 0 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    yeterki para olsun,bu dogulu 2 cuceler yoksa nerden bulucaklar bu eltileri 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hera Aslan'dan müstakbel eltisi Beren Saat'e övgü dolu sözler - Son Dakika
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