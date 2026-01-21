Herkes albüm bekliyordu! Demet Özdemir'den müjde gibi açıklama geldi - Son Dakika
Herkes albüm bekliyordu! Demet Özdemir'den müjde gibi açıklama geldi

21.01.2026 14:51
Oyuncu Demet Özdemir, bir markanın lansmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müzikle ilgili sorulara 'Neden olmasın?' yanıtını veren Özdemir, hayranlarının albüm beklentisiyle gündeme geldi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten oyuncu, müzikle ilgili hayallerinin olduğunu ifade etti. Ancak önceliğinin oyunculuk olduğunu belirtti. Özdemir'in bu sözleri, 'albüm geliyor mu?' sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Yüzü olduğu markanın lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, hem müzikle ilgili beklentilere hem de dizi gündemine dair merak edilen konulara açıklık getirdi. Eşref Rüya'da seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Özdemir, albüm çıkarma fikri hakkındaki sorulara "Neden olmasın?" yanıtını verdi.

ALBÜM BEKLEYENLERE YEŞİL IŞIK

Uzun süredir hayranlarının albüm beklentisiyle gündeme gelen Demet Özdemir, "Kesin cevaplarımla çok yaftalandım. İnşallah, güzel olacaksa… Neden olmasın." diyerek müzikle bağını inkâr etmedi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten oyuncu, müzikle ilgili hayallerinin olduğunu ifade etti. Ancak şu an için önceliğinin oyunculuk projeleri olduğunu vurgulayan Özdemir, doğru zaman geldiğinde müzikle ilgili adım atmaktan çekinmeyeceğinin sinyalini verdi. Özdemir'in bu sözleri, "albüm geliyor mu?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

NECİP MEMİLİ SORUSUNA NET YANIT

Albüm konusunun ardından dizisiyle ilgili sorulara geçen Özdemir, rol arkadaşı Necip Memili'nin yer aldığı yapımla ilgili sosyal medyada konuşulan "içeriklerin kaldırılması" iddialarına da açıklık getirdi. Sürecin abartıldığını belirten Özdemir, yaşananların kendi kontrolünde olmadığını, konunun yapım ekibi tarafından yönetildiğini söyledi.

Başarılı oyuncu, "Sette o kadar keyifli vakit geçiriyoruz ki, bir sorun olduğunu sanmıyorum zaten bunu kendisi de açıkladı. Eli bile çarpmış olsa İkizler burcu olduğu içindir. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor." diyerek diziyle ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

MÜZİKLE BAĞI YABANA ATILMIYOR

Demet Özdemir, bugüne kadar yer aldığı projelerde seslendirdiği şarkılar ve sahne performanslarıyla da dikkat çekmişti. Dizilerinde söylediği parçalar ve sosyal medyada paylaşılan müzik performansları, oyuncunun müziğe olan ilgisini gözler önüne sererken, hayranları tarafından da ilgiyle karşılanmıştı. Özdemir'in açıklamaları, müzikten tamamen kopmadığını ancak bu alanda adım atmak için doğru zamanı beklediğini gösterdi.

Demet Özdemir, Necip Memili, Eşref Rüya, Magazin, Sanat, Müzik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
