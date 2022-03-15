Herkes 'Barbaroslar'ın 'Deli Pablos'unu Merak Ediyor - Son Dakika

Son olarak ekranların fenomen dizisi "Barbaroslar" ile geniş hayran kitlesine ulaşan Burak Poyraz 1992 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Sanat Dalı Bölümü mezunu olan oyuncu, birçok reklam filminin yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.

Özel hayatında profesyonel olarak tenis ve basketbol oynayan yetenekli oyuncu, 2017 yılında ekranlara gelen "Alija" dizisinde "Genç Aliya" karakterine ve 2020'de "Çatı Katı Aşk" dizisinde "Osman" karakterine hayat verdi. 2021'de ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinde "Yason" karakterini oynayan Burak Poyraz, 2018 yılında ise "Can Feda" adlı sinema filminde "Kenan" rolüyle büyük beğeni topladı.