Mahsun Kırmızıgül, Volkan Topal'ın açtığı film davasını kazandı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül, Volkan Topal'ın açtığı film davasını kazandı

13.06.2023 10:58

Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal, babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla 'Prestij Meselesi' filminin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açmıştı. Ancak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine karar verdi.

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu''nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ''Prestij Meselesi'' adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül''e ve yapımcı şirkete dava açmıştı.

MAHKEME, TEDBİR TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi''ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal''ın tedbir talebinin reddine hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal''ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.

Mahsun Kırmızıgül, Hilmi Topaloğlu''nun oğlunun açtığı film davasını kazandı
Mahsun Kırmızıgül, Hilmi Topaloğlu'nun oğlunun açtığı film davasını kazandı
Kaynak: İHA
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Mahsun Kırmızıgül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül, Volkan Topal'ın açtığı film davasını kazandı - Son Dakika


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