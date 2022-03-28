Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu - Son Dakika
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Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu

28.03.2022 00:39
Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu

Adana'nın Kozan ilçesine konser için gelen ses sanatçısı Hirai Zerduş şarkıları ile hayranlarıyla buluştu.

Adana'nın Kozan ilçesine konser için gelen ses sanatçısı Hirai Zerduş şarkıları ile hayranlarıyla buluştu. Yüzlerce kişi Kozan Belediyesi sinema salonunda düzenlenen konserde Hirai Zerduş'un eserlerini seslendirirken hayranları saatlerce şarkılara eşlik etti.

Kozan Belediyesi Sinema salonunda sevenleri ile buluşan Hirai Zerduş Cuma günü yeni eserin yayınlanacağı müjdesini duyururken Kozan'da hayranları ile buluşmanın büyük keyif verdiğini söyledi.

Yüzlerce kişi Hirai Zerduş şarkılarını seslendirirken sanatçıyı ilçeye davet eden ve ev sahipliği yapan Veysel Şakir Kozan'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sanatsal etkinliklerde hızla geliştiğini kaydetti.

Sanatçının menejeri Fatih Özen Kozan'da Hirai Zerduş ve hayranlarının bir araya gelmesinden mutlu olduklarını ifade ederek Cuma günü yeni bir şarkının yayınlanacağını duyurdu. Kozan'a hayran kaldıklarını kaydeden Özen konsere olan ilginin yoğunluğunun kendilerini mutlu ettiklerini ifade etti.

2 saat süren konserde Hirai Zerduş bir çok eseri hayranları ile birlikte okurken bazı hayranlarına imzalı albümünü hediye etti. - ADANA

Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu
Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu
Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu
Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu
Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hirai Zerduş Kozan'da hayranları ile buluştu - Son Dakika


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