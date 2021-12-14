Üye Girişi
Hollywood'un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile oynamak - Son Dakika

Hollywood'un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile oynamak

14.12.2021 00:57
Hollywood'un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile oynamak

Hollywood'da birçok ünlü oyuncu ile aynı filmde oynayan Türk asıllı oyuncu Birol Tarkan Yıldız, örnek aldığı oyuncunun Cüneyt Arkın olduğunu belirterek, "Hollywood'da Mel Gıbson gibi gurur verici insanlarla çalışmak çok güzel bir duygu ama benim hayran olduğum oyuncu Cüneyt Arkın ve onunla...

Hollywood'da birçok ünlü oyuncu ile aynı filmde oynayan Türk asıllı oyuncu Birol Tarkan Yıldız, örnek aldığı oyuncunun Cüneyt Arkın olduğunu belirterek, "Hollywood'da Mel Gıbson gibi gurur verici insanlarla çalışmak çok güzel bir duygu ama benim hayran olduğum oyuncu Cüneyt Arkın ve onunla bir filmde rol alabilseydim olağanüstü bir şey olurdu" dedi.

10'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali için Malatya'da bulunan Türk asıllı Hollywood oyuncusu Birol Tarkan Yıldız, Malatya'yı çok beğendiğini ve Malatya'da olmaktan keyif aldığını ifade etti.

Oyuncu olmadan önce profesyonel karate sporcusu olduğunu, birçok şampiyonluk ödülü bulunduğunu ve daha sonra oyunculuğa başladığını ifade eden Yıldız, "Sinema oyuncusu olmadan önce profesyonel karate sporcusuydum. Bir dünya şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonluğum var. 14 kez İsviçre, 2 Japonya şampiyonluğum var. Japonya'dayken birçok reklam filmi çektim. O süre içerisinde bir sürü sinema teklifleri geldi" şeklinde konuştu.

"Büyük bir filmde rol alıp başarılı olabilirsiniz ama eğitim hiçbir zaman bitmez"

Hollywood sahnelerinde yer almanın gurur verici olduğunu ve başarı elde etmek için çok çaba gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Hollywood'a yer almak herkesin rüyası. İnanılmaz güzel, gurur verici bir duygu. Onu başarabilmeniz için çok çalışıp, çabalamak, eğitimler almak gerekiyor. Ben Londra, Los Angeles, New York, Münih, Zürih, Paris'te eğitimler aldım. Kendimi her zaman daha iyi olmak için, daha fazla geliştirebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Önemli olan yabancı dil bilmeniz. Beden çalışmanız da çok önemli. Pes etmemek, sürekli devam etmek, kendinize inanmak, güvenmek gerekir. Almanya'da Münih'te bir yıl eğitim aldım. Diksiyon eğitimleri, beden eğitimi, karaktere nasıl hazırlanacağınızı, bir role nasıl gireceğinizi, kendinizle ilgili bir sürü şeyler öğrenerek, o eğitimleri alarak kendimi geliştirme fırsatlarım oldu. Ama o eğitimler daha bitmedi, devam ediyor. Büyük bir filmde oynadınız, başarılı rol aldınız, güzel bir oyun da sergilediniz ama eğitim hiçbir zaman bitmez. Çünkü her gün daha iyisini, daha fazlasını başarabilmek için kendinizi her gün geliştirmeniz gerekiyor. Eğitim bitmez" ifadelerini kullandı.

"Türk filmlerini yabancıların da izlemesi gerekiyor"

Türk sinemasının kaliteli olduğunu ancak çok büyük bütçe imkanın olmadığının altını çizen Yıldız, "Yurt dışında her zaman Türk sinemasını soruyorlar. Türk sineması çok iyi. O kadar iyi ve kaliteli filmimiz var ki bunu Türklerden başka kimse izlemiyor. Türk filmlerini yabancıların da izlemesi gerekiyor. Bunu başaramadık Türkiye'de. Aradaki fark, Hollywood denilince herkes biliyor çünkü oradaki bütün filmler izleniyor. Bütçeleri çok fazla, hazırlıkları daha uzun sürüyor. Bizim filmin hazırlıkları 3 yıl sürdü. Bu Türkiye'de imkansız bir şey o bütçeler olmadığı için. O hazırlıklar yapılamıyor. Hollywood filmlerinin reklamları, tanıtımları çok farklı boyutta yapılıyor. Çalışma tarzı olarak sete geliyorsunuz, o kadar büyük, planlı, profesyonel hazırlıklı ve disiplinli" dedi.

"Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdüm ve onun sayesinde karateye başladım"

Hollywood'a oynamanın gurur verici olduğunu ve sürekli çabalamak, yeni şeyler öğrenmek gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Hollywood'a oynamak çok güzel gurur verici, etkileyici bir duygu. Etrafınız değişiyor, kendiniz değişiyorsunuz, bir adım ileri atmış oluyorsunuz. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Kendinizi o kadar geliştirebiliyorsunuz ki bu çok büyük bir hediye. Bunu başarmak isteyen tüm arkadaşlarımıza pes etmeyeceksiniz diyorum, başaracaksınız, koltukta oturarak, bekleyerek olacak şeyler değil bunlar. Bunu başarabilmek için çalışmanız gerekiyor. Eğitim almanız, yabancı dil öğrenmeniz gerekiyor. Hollywood'a Mel Gıbson gibi gurur verici insanlarla çalışmak çok güzel bir duygu ama benim örneğim Cüneyt Arkın. Ben Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdüm ve onun sayesinde karateye başladım. Herkes Bruce Lee veya Jackie Chan ama ben Cüneyt Arkın diyorum. Benim için Cüneyt Arkın hocamızla bir filmde rol alabilseydim olağanüstü bir şey olurdu" diye konuştu. - MALATYA

Cüneyt Arkın, Hollywood, oyunlar, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hollywood'un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile oynamak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi 23:16 Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı 16:14 Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!

Son Dakika Haberleri
01:04 Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı
01:02 Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü
00:38 Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
00:37 Ünlü futbolcuyu ailesinin gözü önünde boynunu kemerle bağlayıp dövdüler
00:34 Tunus önümüzdeki yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
00:14 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi
00:12 İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi
23:45 Fenerbahçe mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim
23:31 Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
23:12 Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti         
23:41
Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu         
22:55
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler         
17:21
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor         
15:53
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz         
12:16
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 01:18:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hollywood'un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile oynamak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement