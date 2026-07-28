Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı - Son Dakika
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Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı

Hollywood\'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise\'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı
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Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile oyuncu Katie Holmes'un 20 yaşındaki kızları Suri, babasıyla olan bağlarını tamamen kopardı. Genç kızın, yasal olarak "Cruise" soyadını bırakarak annesinin göbek adı olan "Noelle" ismini aldığı öğrenildi.

Hollywood yıldızları arasında son dönemde tırmanışa geçen "çocukların babalarının soyadını bırakması" akımına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Brad Pitt'in kızlarının mahkeme kararıyla Pitt soyadını bırakmasının ardından, benzer bir hamle de Tom Cruise’un kızı Suri'den geldi.

Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı

SEÇMEN KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde müzikal tiyatro eğitimi alan 20 yaşındaki Suri'nin isim değişikliği, Pennsylvania eyaletindeki resmi seçmen kayıtlarıyla kesinleşti. ABD yasalarına göre vatandaşların seçmen kütüğüne yalnızca yasal isimleriyle kaydolabilmesi, genç kızın mahkeme kanalıyla soyadını değiştirdiğini kanıtladı.

Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı

SCİENTOLOJİ TARİKATI YÜZÜNDEN 14 YILDIR GÖRÜŞMÜYORLAR

Tom Cruise ve Katie Holmes, 2012 yılında "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle yollarını ayırmış ve mahkeme Suri'nin velayetini anneye vermişti. Baba Tom Cruise ile kızı Suri, boşanmanın gerçekleştiği 2012 yılından bu yana, yani tam 14 yıldır hiçbir şekilde bir araya gelmedi. Bu uzun süreli kopukluğun arkasında ise Tom Cruise’un yüksek rütbeli bir üyesi olduğu Scientoloji Kilisesi'nin kuralları yer alıyor. Tarikat kuralları gereği, kiliseden ayrılan eski eşi ve kızıyla bağlarını koparmak zorunda kalan Cruise, öz kızıyla tüm ilişkisini kesti.

Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı

EVLATLIK ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ SÜRÜYOR

Öz kızı Suri ile tüm bağlarını koparan Tom Cruise’un, Nicole Kidman ile evli olduğu dönemde evlat edindiği diğer çocukları Bella ve Connor ile ise yakın ilişkisi devam ediyor. Her iki çocuğun da babaları gibi Scientoloji Kilisesi'nin aktif üyeleri olması, aile içindeki bu ayrışmanın temel nedeni olarak gösteriliyor.

Katie Holmes, Tom Cruise, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollywood'da soyadı krizi büyüyor: Tom Cruise'un kızı Suri, babasının soyadını yasal olarak bıraktı - Son Dakika
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