Hülya Avşar duş sonrası pozuyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Hülya Avşar duş sonrası pozuyla sosyal medyayı salladı

16.12.2022 23:18

Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden ünlü sanatçı Hülya Avşar, duştan sonra çektiği pozu paylaştı ve gündem olmayı başardı.

Şarkıları ve oyunculukları kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla damga vurdu. Son olarak Anlatma parçasını çıkaran ve Yeniköy'de yürürken karşılaştığı Murat Altan'la kamera karşısına gelen sanatçı, yine adından söz ettirdi.

DUŞ SONRASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Avşar, duştan sonra çektiği selfie'yi Instagram'dan yayınladı. Avşar, fotoğrafa ise son eseri Anlatma'yı eklemesi dikkat çekti. Sanatçı, bu fotoğrafıyla yine gündem olmayı başardı.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

10 Ekim 1963'te Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelmiştir. Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğudur. Helin ve Leyla adında 2 kız kardeşi daha vardır. Anne ve babası Ankara'da memur olarak çalıştıkları için çocukluk yıllarını Ayvalık'ta geçirdi. Liseyi bitirdikten sonra 1979 yılında Mehmet Tecirli ile kısa süreli bir evliliği oldu. Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Hülya Avşar, 1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birincilik aldı. Fakat ertesi gün bir gazetede daha önceden evlilik yaptığı haberi yayınlanınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alındı. Yarışmadan sonra reklam filmlerinde görüldü. 1983 yılında "Haram" filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bu film onun için dönüm noktasıydı.

İşte Hülya Avşar'ın paylaştığı fotoğraf:

Hülya Avşar'dan Duş Sonrası Selfie
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Hülya Avşar duş sonrası pozuyla sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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