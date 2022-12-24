Hülya Avşar, çok konuşulan klibi hakkında ilk kez konuştu: Çıplaklık hissi veriyor olabilir - Son Dakika
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Hülya Avşar, çok konuşulan klibi hakkında ilk kez konuştu: Çıplaklık hissi veriyor olabilir

25.12.2022 12:34
Hülya Avşar, çok konuşulan klibi hakkında ilk kez konuştu: Çıplaklık hissi veriyor olabilir

Son çektiği kliple magazin dünyasında çok konuşulan Hülya Avşar'dan yeni açıklama geldi. Muhabirin 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" demesi üzerine Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum.
2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli.
Bunları getirsin" dedi.
'ÇIPLAKLIK HİSSİ VERİYOR OLABİLİR'

Avşar'a 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" hatırlatması yapılınca görüşlerini açıklayan Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok.
Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar, çok konuşulan klibi hakkında ilk kez konuştu: Çıplaklık hissi veriyor olabilir - Son Dakika

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