Hülya Avşar\'dan Sergen Yalçın\'a tam destek

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla üst üste beşinci sezonda da şampiyonluk yarışında erken yara alırken, lider Galatasaray'ın tam 12 puan gerisine düştü. Takımın yaşadığı bu zor süreçte, koyu Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Hülya Avşar, kulübüne sahip çıkarak moral mesajı verdi.

Koyu Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Hülya Avşar, dün gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimine katılarak dikkatleri üzerine çekti. Seçim sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, siyah-beyazlı takıma olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

"BAŞARILI BULUYORUM"

Yıllardır koyu bir Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Avşar, takımın mevcut durumuna değinerek, "Takım olarak karman çorman bir durumdayız ama Sergen'in yeniden Beşiktaş'a gelmesi beni çok mutlu etti. Onu çok başarılı buluyorum ve bu takımın başında olması gereken kişi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sözlerine Yalçın'a duyduğu güveni vurgulayarak devam eden Avşar, "Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır. Ona çok güveniyorum. Bu sene şampiyon olacağız!" diyerek hem teknik ekibe hem de taraftarlara moral verdi.