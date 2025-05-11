Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu

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Manken Güzide Duran'ın 16 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma davası devam ediyor. Hülya Avşar'a konuşan Duran, "Kalbindeki acı geçiyor mu?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Duran ayrıca Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddialara da yanıt verdi.

11.05.2025 11:25  Güncelleme: 11:39
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Ünlü manken Güzide Duran, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. İki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı alan ve boşanma davası açan Duran hakkında merak edilenleri Avşar'a anlattı.

"Eşime çok aşık oldum. İstanbul'da sporda tanıştık. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim beraber yaşlanmaktı. 18 yıllık emek varken bu kadar kolay bitiyor olması bana ağır geldi. İki çocuğumun babası, hâlâ seviyorum tabi ki de" diyen Duran, Avşar'ın "Kalbindeki acı geçiyor mu?" sorusu karşısında ise gözyaşlarını tutamadı.

Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu
Adnan Aksoy-Güzide Duran

OKAN BURUK İDDİALARINA YANIT

44 yaşında olan güzel mankenin adı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile yan yana anılmıştı. Duran yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta." dedi.

Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Akbt Drn:
    İzlemeyin şu kadını geçenlerde bir kadın çocukları için bir şey istemişti buda alamıyacaksın bakamıyacaksın neden doğurdun diye küçük düşürücü ithamda bulunmuştu kimler sayesinde orada olduğunun farkına vardırılmalı bu tipler yıllardır senin filmlerini yeni kuşak izlemedi izleyenler beğenmediğin anadolu insanlarıydı onların sayesinde şu an buralardasın 6 0 Yanıtla
  • R C G:
    bu ülkenin güzel insanlari lagim yorumlar yaomaya hala gelmemis mi? 0 0 Yanıtla
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