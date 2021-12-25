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Hülya Koçyiğit Emel Göksu'yu ağırladı - Son Dakika

Hülya Koçyiğit Emel Göksu'yu ağırladı

25.12.2021 15:11
Hülya Koçyiğit Emel Göksu'yu ağırladı

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar"da konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Emel Göksu oldu. Unutulmaz dizi "Bizim Evin Halleri"nde sekiz sezon boyunca Fincan Hala rolüyle ekranlarda olan Emel Göksu, dizinin bitmesinin kendisi için çok zor olduğunu söyledi. "Ekip gibi benim için de ayrılmak zordu ama ben biraz artık farklı işler yapmak istedim. O sırada 'Annem' dizisinden teklif geldi" dedi. Bir oyuncunun canlandırdığı karakterlerin topluma ne gibi bir etkisi olduğu ya da bir canlandırdığı karakterin toplumu yönlendirme de ne gibi bir gücü olduğu sorusu üzerine Emel Göksu "Benim çok dikkat ettiğim bir konu bu. Roller, topluma mutlaka bir şeyler vermeli ve seyrettikten sonra dersler çıkarmalıyız. Annem dizisinde gelinini koruyan bir kaynanayı canlandırıyordum. Bir gün bir seyirci bana 'Size teşekkür ediyorum. Benim karım çok baskıcı, kötü bir kaynana dedi. Hep sizi seyrettiriyorum. Hep sizi gösteriyorum ve böyle ol diyorum. ve sonunda düzeldi' dedi. Bunlar çok önemli" dedi.

Genellikle kendisine iyi kaynana, iyi kadın, örnek bir babaanne, anane gibi roller geldiğini belirten Emel Göksu "Bir ara itiraz ettim. Değiştireyim artık, farklı bir şey oynayayım dedim. Sonra herhalde duydular bu lafımı. Birdenbire o iyi kadın, oğlunu bile hapse attıran bir kadın haline geldi. Yorumları okuyorum. Kızıyorlar, bağırıyorlar. 'Bu nasıl anne?' diyorlar. 'Yok yok' dedim vazgeçeyim bundan. İyilik güzel. İyi örnek olmak güzel" dedi. Kızı Fadik Sevin Atasoy ile "Ah Be İstanbul" dizisinde birlikte rol alan Emel Göksu sette birbirlerini tanımadıkları söyleyerek "Sete girdiğimiz zaman birbirimizi tanımıyoruz. O kendi havasında, ben kendi havamdayım. Oraya girince biz tamamız. İşimizi düşünüyoruz. Seyrederken tabi çok mutlu oluyorum" dedi.

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Hülya Koçyiğit, Türk Sineması, Emel Göksu, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hülya Koçyiğit Emel Göksu'yu ağırladı - Son Dakika Magazin


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