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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su karne heyecanını yaşadı - Son Dakika
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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su karne heyecanını yaşadı

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 7 yıl önce vefat eden kızı Elif Su, ilk karnesini aldı. Elif Su, annesi Filiz Akgün Erkal ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte karnesini ziyaret etti. Hasan Akgün, ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getirerek tüm çocukları kutladı.

İbrahim Erkal\'ın kızı Elif Su karne heyecanını yaşadı
21.01.2024 - 02:31,
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Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde 12 günlük olan Elif Su karne heyecanını annesi Filiz Akgün Erkal ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile paylaştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre 7 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su karne heyecanı yaşadı. Babasını sadece 12 gün görebilen küçük Elif Su ilk karnesini aldı.

İlk karnesini alan Elif Su annesi Filiz Akgün Erkal ile beraber Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili konuşan Hasan Akgün " Değerli Türk Halk Müziği sanatçımız ve sevgili damadımız rahmetli İbrahim Erkal'ın kıymetli eşi yeğenim Filiz Akgün Erkal ve karnesini getirerek beni çok mutlu eden güzeller güzeli kızımız Elif Su Erkal'a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle bugün karnesini alan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyor, başarıyla dolu aydınlık yarınlar diliyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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İbrahim Erkal, Filiz Akgün, Belediye, Magazin, Güncel, Son Dakika

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