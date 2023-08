İbrahim Tatlıses'ten nikah sürprizi: Her an evlenebilirim

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla hiç gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses 5 kez nikah masasına oturmuş ve evliliklerinden 5'i kız 2'si erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Uzun süredir bekar olan Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürpriz bir şekilde evlenebileceğini söyledi.

"TEK YAŞAMAYI SEVMİYORUM"

Şimdilerde oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebek beklemesiyle 10. kez torun sahibi olmaya hazırlanan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, X hesabından yaptığı paylaşımlarda 6. kez evlenebileceğinin sinyalini verdi. Yalnızlıktan bunalan sanatçı "Her an sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabi ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" ifadelerini kullandı.