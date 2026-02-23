İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden - Son Dakika
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
23.02.2026 19:42  Güncelleme: 19:46
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun süredir kavgalı olduğu Ahmet Tatlı'ya demediğini bırakmadı. Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Keşke İdo ve Melek gibi 5 evlâdım olsaydı." dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlı arasındaki sular durulmuyor. Uzun süredir mahkemelik olan ve karşılıklı suçlamalarla gündemden düşmeyen ikili arasında ipler son açıklamayla tamamen koptu.

"NEFRET EDİYORUM OĞLUM SENDEN"

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'ya yönelik sert ifadeler kullanarak, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret!" dedi. Oğulları arasında ayrım yapan İmparator, diğer çocuklarını örnek göstererek sitemine devam etti.

Tatlıses, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" diyerek Ahmet Tatlı'yı aile bağlarından tamamen dışladığını ima etti. Bu açıklama, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken gözler Ahmet Tatlı'nın vereceği cevaba çevrildi.

İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı, Magazin, Son Dakika

İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı, Magazin, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
