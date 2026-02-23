İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlı arasındaki sular durulmuyor. Uzun süredir mahkemelik olan ve karşılıklı suçlamalarla gündemden düşmeyen ikili arasında ipler son açıklamayla tamamen koptu.

"NEFRET EDİYORUM OĞLUM SENDEN"

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'ya yönelik sert ifadeler kullanarak, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret!" dedi. Oğulları arasında ayrım yapan İmparator, diğer çocuklarını örnek göstererek sitemine devam etti.

Tatlıses, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" diyerek Ahmet Tatlı'yı aile bağlarından tamamen dışladığını ima etti. Bu açıklama, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken gözler Ahmet Tatlı'nın vereceği cevaba çevrildi.