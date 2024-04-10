İbrahim Tatlıses\'in oğlu Ahmet Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Acun Ilıcalı: Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın

Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Ilıcalı, kazancına dair açıklamalarda bulunarak, TV8'i alırken verdiği 70 milyon dolarlık riskli hamleyi maddi korkusu olmadığı için yaptığını söyledi. Ayda ne kadar kazandığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Ilıcalı ayrıca restoranlarda kredi kartı kullanmayı tercih ettiğini ve en büyük borçlandığı şeyin TV8 olduğunu belirtti.