DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses hastaneye kaldırıldı.
Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündeme gelen Ahmet Tatlıses hastane odasından fotoğraf paylaştı. Tatlıses "Genelde ömrümün yarısında bayramlarda yeni yılda bir ufak hastalanırım. Bu seferde şaşırmadı beni. Rabbim zorda darda hastalıkta olanların yardımcısı olsun. İnşallah hastalıklar geldi geçti olsun" dedi. Tatlıses'in bayram boyunca hastanede kontrol altında tedavisinin devam edeceği öğrenildi.RİSKLİ BİR AMELİYAT OLMUŞTU
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu .Riskli operasyon 6 saat sürmüş Tatlıses'in tedavisi sonrasında devam etmişti.
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Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Alço'nun nörolojik sıkıntıları stabil seyretmekte olup, kalp problemleriyle ilgili tedaviler devam etmektedir.
Ünlü isimler, yayınladığı mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı. 24 gün arayla anne ve babasını kaybeden oyuncu Zafer Algöz ise ''Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun'' mesajıyla herkesi duygulandırdı.
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Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Ilıcalı, kazancına dair açıklamalarda bulunarak, TV8'i alırken verdiği 70 milyon dolarlık riskli hamleyi maddi korkusu olmadığı için yaptığını söyledi. Ayda ne kadar kazandığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Ilıcalı ayrıca restoranlarda kredi kartı kullanmayı tercih ettiğini ve en büyük borçlandığı şeyin TV8 olduğunu belirtti.
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2 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve ablası Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş pozlarını yayınlayarak gündeme gelen Elif Vurgun, gelen yorumlara "Bunları özgür hür irademle paylaşıyorum, Yılmaz ağabeyciğim bana kızmaz. Ailem söz konusuysa gemileri yakarım" dedi.
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