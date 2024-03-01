İbrahim Tatlıses İstanbul\'da Sahneye Çıktı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün İstanbul'da sahne aldı. Hafta içi olmasına rağmen günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede, imparatorun hayranları mekanı tıklım tıklım doldurdu. Gece boyunca, Gecede duygusal rüzgarlar estiren ünlü sanatçı hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı. Aralıksız 3 saat sahnede kalan İmparator, oyun havalarından arabeske uzanan zengin repertuvarıyla alkış yağmuruna tutuldu.
İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında komedyen Şafak Sezer de vardı. Müzik ziyafetine Sezer'i de davet eden Tatlıses, sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. - İSTANBUL
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Şarkılarının yanı sıra estetikleriyle de sık sık adından söz ettiren Fatih Ürek, son fotoğrafında filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu.
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