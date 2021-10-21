İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

İmparator lakaplı 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çiftten bir romantik poz da geldi.

EL ELE POZ VERDİLER

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan İbrahim Tatlıses, hikaye kısmında sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı. Sanatçı paylaşımına da "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya. Bizimki de lebi orman" notunu ekledi. Tatlıses ve sevgilisinin pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

"GELDİ GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"

Tatlıses ve Karakaya, bir süre ayrı kaldıktan sonra temmuz ayında bir araya gelmişti. Karakaya da Tatlıses ile aşk dolu bir pozunu "Geldi gönlümün efendisi" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda İbo Show programında birlikte olduğu Gülçin Karakaya ile evlendiklerini açıklamış ancak kısa bir süre sonra resmi bir nikah kıymadıklarını birbirleriyle gönül bağı ile bağlı olduklarını söylemişti.