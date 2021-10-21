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İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı - Son Dakika

İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

21.10.2021 13:29

Uzun süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından sevgisiyle el ele bir pozunu takipçileriyle paylaştı

İmparator lakaplı 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çiftten bir romantik poz da geldi.

EL ELE POZ VERDİLER

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan İbrahim Tatlıses, hikaye kısmında sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı. Sanatçı paylaşımına da "Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya. Bizimki de lebi orman" notunu ekledi. Tatlıses ve sevgilisinin pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Aşka gelen İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

"GELDİ GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"

Tatlıses ve Karakaya, bir süre ayrı kaldıktan sonra temmuz ayında bir araya gelmişti. Karakaya da Tatlıses ile aşk dolu bir pozunu "Geldi gönlümün efendisi" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

Aşka gelen İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda İbo Show programında birlikte olduğu Gülçin Karakaya ile evlendiklerini açıklamış ancak kısa bir süre sonra resmi bir nikah kıymadıklarını birbirleriyle gönül bağı ile bağlı olduklarını söylemişti.

Aşka gelen İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
  • Seval İzmir: Başına onca bela geldi akıllanmadı! Şimdi bu zavallı, Bu kızın gerçekten onu sevdiğini aşık olduğunu falan mı düşünüyor...:)))) Ayrıca Gülçin ve onun yolunda olanlara sesleniyorum Kızım sizde akıl mı yok Para için bu kadar da düşülmez! Allah akıl fikir versin. Cevap Yaz 36 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı - Son Dakika
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