DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses rapçiliğe soyundu. Yılbaşı özel programında İbo Show'da ki filtre ve yüz efekti yüzünden sosyal medyanın diline düşen ünlü sanatçı yeni şarkısı ile adından söz ettirecek.
Sanatçı sözleri kendisine ait olan, müziği ise Hesen Zirek'e ait 'Devam ke' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Daha önce ayrıldığı sevgilisi Gülçin Karakaya için şarkı yazan ünlü sanatçının " Devam ke " şarkısını da Karakaya için yazdığı iddia edildi.
ŞARKININ KLİBİ
İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ:
Geli ha geli ha devamke
Yeter yeter yeter yeter ayrılık ölümden beter
Bunca derdi bunca yükü
Yükledin üstüme yeter
Kaçmaz kaçmaz benden kaçmaz
Şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz
Ateş eder gamzeleri
Ateş eder gamzeleri
Hedef belli benden şaşmaz
Yetmez yetmez bana bana yetmez
Bitmez bitmez böyle bitmez
Böyle bir aşk böyle bir sevda
Ben bitti demeden bitmez
Yetmez yetmez bana bana yetmez
Bitmez bitmez böyle bitmez
Böyle bir aşk böyle bir sevda
Ben bitti demeden bitmez
Devamke
Gülüm gülüm kara kara gülüm
Sen olmadan geçmiyor günüm
Geleceksen gel bu garibin son ölüm
Kaçmaz kaçmaz benden kaçmaz
Şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz
Ateş eder gamzeleri
Ateş eder gamzeleri
Hedef belli benden şaşmaz
Yetmez yetmez bana bana yetmez
Bitmez bitmez böyle bitmez
Böyle bir aşk böyle bir sevda
Ben bitti demeden bitmez
Devamke
Ben bitti demeden bitmez
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