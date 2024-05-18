İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine tepki gösterdi

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Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Tekerlekli sandalye ile beni çekmişler. İbrahim Tatlıses sakat diye. Ben bu sakatlığımdan utanmıyorum. Çünkü Allah'tan gelen hiç bir şeyden utanmam. Onlar beni o şekilde paylaşmaktan utanmıyorlarsa bir şey demiyorum" diyerek tepki gösterdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre İbrahim Tatlıses Azerbaycan'da havalimanında tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine ve paylaşılmasına tepki gösterdi ve konser için gittiği Azerbaycan'da tekerlekli sandalye üzerinde aracına gittiği görüntüler hakkında konuştu. Tatlıses;

"-Tekerlekli sandalye ile beni çekmişler. İbrahim Tatlıses sakat diye. Ben bu sakatlığımdan utanmıyorum. Çünkü Allah'tan gelen hiç bir şeyden utanmam. Onlar beni o şekilde paylaşmaktan utanmıyorlarsa birşey demiyorum " dedi.

NE OLMUŞTU

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanmıştı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlanmıştı. Sanatçı uzun süre süren tedavileri sonuç vermemiş sol tarafı felçli kalmıştı.