İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine tepki gösterdi

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine tepki gösterdi

İbrahim Tatlıses, Azerbaycan'da tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine ve paylaşılmasına tepki gösterdi. Tatlıses, sakatlığından utanmadığını ve Allah'tan gelen hiçbir şeyden utanmadığını belirtti. Sanatçı, 2011 yılında yaşadığı silahlı saldırı sonucu sol tarafının felçli kaldığını açıkladı.

18.05.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Tekerlekli sandalye ile beni çekmişler. İbrahim Tatlıses sakat diye. Ben bu sakatlığımdan utanmıyorum. Çünkü Allah'tan gelen hiç bir şeyden utanmam. Onlar beni o şekilde paylaşmaktan utanmıyorlarsa bir şey demiyorum" diyerek tepki gösterdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre İbrahim Tatlıses Azerbaycan'da havalimanında tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine ve paylaşılmasına tepki gösterdi ve konser için gittiği Azerbaycan'da tekerlekli sandalye üzerinde aracına gittiği görüntüler hakkında konuştu. Tatlıses;

"-Tekerlekli sandalye ile beni çekmişler. İbrahim Tatlıses sakat diye. Ben bu sakatlığımdan utanmıyorum. Çünkü Allah'tan gelen hiç bir şeyden utanmam. Onlar beni o şekilde paylaşmaktan utanmıyorlarsa birşey demiyorum " dedi.

NE OLMUŞTU

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanmıştı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlanmıştı. Sanatçı uzun süre süren tedavileri sonuç vermemiş sol tarafı felçli kalmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

İbrahim Tatlıses, Azerbaycan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile görüntülenmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement