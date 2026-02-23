İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

Sosyal medyada sıra dışı "deneyleriyle" gündeme gelen yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, son açıklamasıyla yeniden tartışma yarattı. Daha önce kısa süre içinde çok sayıda erkekle birlikte olduğunu iddia eden Blue, YouTube üzerinden yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu.

TARTIŞMALI DENEYLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bonnie Blue, geçtiğimiz haftalarda 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu öne sürmüş; ardından iki haftada 400 erkekle korunmasız ilişki yaşadığını iddia etmişti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu açıklamalar hem etik hem de sağlık boyutuyla yoğun şekilde tartışılmıştı.

HAMİLELİK TESTİ SONUCUNU GÖSTERDİ

Blue, YouTube hesabından yayımladığı videoda hamile olduğunu belirterek sürecin başında olduğunu ifade etti.

YouTube'da yayınladığı yeni videoda, "Hastaydım, başım ağrıyordu ama bildiğiniz baş ağrısı değil, mega migren gibiydi" ifadelerini kullanan Bonnie Blue, hamilelik testi yaptı.

Kameraya test sonucunu göstererek, "Arkadaşlar… Kesinlikle hamileyim, tamamen hamileyim" sözleriyle müjdeli haberi veren Blue ayrıca Londra'da bir kliniğe giderek ultrason kontrolünden geçtiğini ve hamileliğinin doğrulandığını açıkladı. Yapılan kontrolde ünlü ismin tek bebek taşıdığı anlaşıldı.

Açıklamanın ardından sosyal medyada en çok merak edilen konu ise bebeğin babası oldu.

BABALIK NASIL TESPİT EDİLİR?

Uzmanlara göre böyle bir durumda biyolojik babalığın tespiti için DNA testi yapılması gerekiyor. Hamilelik sürecinde doğum öncesi (prenatal) testlerle ya da doğum sonrasında alınacak örneklerle de babalık belirlenebiliyor. Ancak bunun için baba adaylarının DNA örneği vermesi şart. Bonnie Blue'nin son deneyinde korunmasız şekilde 400 erkekle birlikte olduğu düşünülürse bu testlerin yapılması da oldukça zor görünüyor.